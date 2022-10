Scalvini | io al City o all' Atletico? Penso solo all' Atalanta

Leggi su primapaginanews

(Di venerdì 14 ottobre 2022) "Non leggo queste notizie, di solito me le riportano gli amici. Tra dieci anni sperodi essere arrivato ad alti livelli". "Non leggo queste notizie, di solito me le riportano gli amici. Non ci, ho in mentel'e tra dieci anni sperodi essere arrivato ad alti livelli, anche con l'". Così il ...