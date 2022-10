San Siro | l’assessore Tancredi | «Non è tempo di decisioni definitive»

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Si è svolto ieri nella cornice di Palazzo Reale il terzo incontro di approfondimento previsto dal Dibattito Pubblico su San, incentrato sul rapporto tra il pubblico e il privato e sulla sostenibilità economica dell’intervento. All’incontro hanno partecipato 120 persone, sia in presenza sia in modalità web attraverso la piattaforma Zoom. L’incontro ha visto la L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

La Repubblica

Archiviata la Champions l'Inter si rituffa sul campionato. Domenica alle 12.30 ac'è Inter - Salernitana. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn. Telecronaca di Gabriele Giustiniani, commento tecnico di Dario Marcolin e su Sky a questi canali: Sky Sport ...... dopo aver attraversato il Regno Unito, l'Europa, gli Stati Uniti e il Sud America, si è concluso alla grande lo scorso 3 settembre a Milano , all'Ippodromo Snai, con uno show da record con ... San Siro, magliette e sciarpe il business delle 90 bancarelle Doppio rinvio a giudizio con la prima udienza fissata per il mese di luglio del 2023, nell’ambito della vicenda penale successiva alla morte di Marisa Garovo, 70 anni di San Siro, avvenuta il 12 maggi ...Il progetto prevede la costruzione di una nuova piscina coperta idonea per la Serie A1 di pallanuoto, con capienza minima di circa 300 spettatori con sottostante supermercato, che sarà un Basko ...