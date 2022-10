Robbie Coltrane è morto | addio all’Hagrid di Harry Potter

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Altro lutto nel mondo di, dopo Alan Rickman, è scomparso anche. L’interprete di Rubeus Hagrid si è spento a 72 anni. A dare la notizia è stato Deadline, che ha rivelato che l’attore era malato da tempo e che èin un ospedale vicino a casa sua in Scozia. Negli ultimi tre annisi era anche sottoposto a numerosi interventi chirurgici a causa di una forte osteoartrosi. Era malato da due anni e, per quanto sperassimo che qualche sortilegio avrebbe potuto salvarlo, alla fine non c’è stato niente da fare:, noto Rubeus #Hagrid negli otto film della saga di #, si è spento in Scozia, all’età di 72 anni.@MarioManca ...

