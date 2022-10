Putin lancia asse con Erdogan | hub in Turchia per servire l’Europa se vorrà

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Di ripresa dei colloqui sulla guerra in Ucraina ancora non se ne parla: il presidente russo e quello turco per ora sondano la pista «energetica»

Con lo stesso grado di "disparità" , gli aggrediti possono opporre resistenza ma non possono attaccare l'aggressore,missili su Kiev e sulle città, Zelensky non può e non vuole ...La rotta del Mar Nero Al presidente turco, che vorrebbe espandere il raggio d'azione della propria diplomazia,ha in qualche modo offerto lo spunto dell'energia. Nel corso dell'incontro " e ...Secondo le Intelligence occidentali, la Russia starebbe esaurendo armi e munizioni, in particolare per quanto riguarda i missili di precisione ...Guerra Ucraina-Russia, le notizie di oggi 14 ottobre in tempo reale: ancora bombardamenti su Mykolaiv, tratto in salvo un bimbo per 6 ore sotto le macerie ...