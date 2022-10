Prosciutto cotto contaminato | noto marchio via dagli scaffali

Leggi su tvzap

(Di venerdì 14 ottobre 2022). Un lotto dialta qualità di unè stato ritirato. Il motivo del ritiro si deve alla presunta presenza di Listeria monocytogenes. La segnalazione del richiamo precauzionale arriva da Penny Market. Il prodotto in questione è venduto in vaschette di 150 grammi. In questo articolo vi sveliamo qual è ildelritiratoe soprattutto qual è il numero del lotto. (Continua…) LEGGI ANCHE: Gelato, nuovo ritiro dai supermercati del...