“Prepararsi al futuro” di Piero Angela è assolutamente da vedere

Leggi su tvzap

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Programmi Tv, “al” programma Rai di. La prima puntata del programma “testamento” del grande divulgatore scientifico, scomparso due mesi fa, è andata in onda su Rai3 ieri venerdì 14 ottobre 2022 alle 15. Altre quindici puntate seguiranno, per accompagnarci in un percorso di scoperta del nostro domani. Tra ambiente, scienza, tecnologie, suggestioni sulla società di domani arriveranno dalla voce di. E’ un programmada. “al”, il testamento mediatico diper le nuove generazioni “al” è una serie ideata e scritta da...