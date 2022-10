Napoli-Ajax | la delusione di un disabile | “Sono riuscito a vedere solo le spalle dei tifosi”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Tempo di lettura: 4 minuti– Partita indimenticabile quella delcontro l’allo stadio Maradona. Quasi per tutti iazzurri. Purtroppo ad essere rimasti delusi nonstato soltanto gli olandesi ma anche un gruppo supporter delin carrozzina. Con il regolare biglietto per il settore disabili nella Curva Afiniti in una posizione dalla quale nonriusciti altro chele terga dei“normodotati”. “Eravamo allo Stadio – dice Ciro, uno dei ragazzi disabili – con un regolare biglietto numerato, ma purtroppo non abbiamo potuto assistere alla partita. Arrivati lì ci siamo resi conto che il nostro posto era dietro, ma non in ultima fila, era proprio dietro tutti gli altri ...