MotoGP | GP Australia | le prove libere di Phillip Island

(Di venerdì 14 ottobre 2022) l’riaccoglie ladopo due anni di assenza, e siccome è venerdì, è tempo di. Gli osservati speciali sono Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia, separati da soli due punti in campionato. La pista diè un’incognita per tutti, perché le moto sono cambiate e le condizioni meteo sembrano preludere ad una sfida. Ma vediamo nel dettaglio come va la prima giornata di un Gran Premio che potrebbe dire molto in ottica mondiale.: gli orari TV del GP d’, GP: cosa ci dicono le? Le piogge torrenziali che funestano l’da inizio settimana danno una tregua per oggi. La pista, però, ...

Ha chiuso con il sesto miglior tempo Marc Marquez la prima giornata di prove libere, sul circuito di Phillip Island, in, ma in questo momento l'obiettivo per lui, per Honda e per il team Repsol non è certo il risultato. Lo spagnolo, infatti, ha ricevuto nuovo materiale da provare dal Giappone, sull'...GP, la classifica combinata: bis Ducati Nella classifica combinata, al termine delle Libere 2 a Phillip Island, ci sono due Ducati ...Il pilota della Ducati ha spiegato le difficoltà incontrate nei due turni del venerdì ma ha anche come hanno lavorato per risolverle. Su Quartararo: "L'ho visto molto bene" ...Lo spagnolo ha svolto un lavoro preciso sulla Honda, con le novità portate dalla Casa e ha commentato quanto è cambiato lo stile di guida nel tempo ...