Laporta | «L’impatto dell’eliminazione dalla Champions inferiore al previsto»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il presidente del Barcellona Joanha rilasciato alcune dichiarazioni a Barça Tv. Il noto portale Calcio&Finanza ha tradotto e pubblicato la sua intervista. Riportiamo alcune risposte. «L’eventuale eliminazioneLeague avrà un impatto, ma non saranno 30 o 35 milioni. Bisogna continuare a cercare nuove sponsorizzazioni e continuare a competere in Europa, è questo a portare i ricavi.netto, comunque, saràal. Nella gara di mercoledì il pubblico è stato impressionante. Lo stadio era come nelle grandi serate diLeague, si è tifato fino alla fine, è stata una partita molto mutevole e non avevamo programmato il secondo tempo, l’Inter è andata bene in contropiede, il pubblico ha superato diversi momenti di ...