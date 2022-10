la Repubblica

, momenti di paura intorno all'1 di notte: il sindaco chiude le scuole Una scossa dila cui stima provvisoria è tra 4.2 e 4.7 di magnitudo è stata registrata poco prima ...Undi magnitudo 4.4 è avvenuto nella zona della Costa Ionica Catanzarese (), ed è stato avvertito intorno all'una di notte. Ilè stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv - Roma e ha avuto ipocentro a 36 km di profondità ed epicentro in mare in prossimità ... Terremoto a Catanzaro, scossa magnitudo tra 4,2 e 4,7 CATANZARO/ Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha disposto per giovedì 13 ottobre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado a causa della scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registra ...Forte scossa di terremoto in Calabria poco dopo mezzanotte: 4.4 gradi lungo la costa ionica. A Catanzaro il sindaco ha chiuso le scuole.