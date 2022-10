Roma | “fugge” dall’ospedale e va al Quirinale | “Voglio parlare con Mattarella”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 13 ottobre 2022)– Scattate ieri pomeriggio, 12 ottobre 2022, le ricerche di un cittadino di 48 anni, dopo che la famiglia ne aveva denunciato la scomparsa: l’uomo, precedentemente accompagnato presso il Policlinico Tor Vergata per una visita specialistica, aveva fatto perdere improvvisamente le proprie tracce. Diffusa una nota di ricerca, tramite la Centrale Operativa del Comando, con gli elementi descrittivi della persona, è stata una pattuglia del I Gruppo “Centro” della Polizia Locale ad individuare il 48enne in prossimità del. Un po’ confuso e spaesato, l’uomo, che si muoveva a fatica con una stampella, ha riferito agli agenti di essersi messo in viaggiocon l’intento di raggiungere il Presidente della Repubblica Italiana per incontrarlo. Una volta rassicurato, gli operanti si sono attivati per contattare i suoi cari, ...