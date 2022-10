Putin da Astana | il mondo è multipolare E l' Asia gioca un ruolo

L'incontro tra i due leader I presidenti di Russia e Turchia, Vladimire Recep Tayyip Erdogan, si incontreranno oggi ad, dove discuteranno della guerra in Ucraina e di un possibile ...Il mondo diventa multipolare, l'Asia inizia a giocare un ruolo chiave. Così il presidente russo Vladimirdaper la Conferenza sulle misure di Interazione e Fiducia in Asia (Cica).è arrivato nella notte in Kazakistan, sono previsti una serie di colloqui bilaterali e trilaterali. ...Oggi Erdogan incontrerà Putin ad Astana, capitale del Kazakistan, cercando di costruire le basi per un cessate il fuoco. Un colloquio dal quale la Russia si aspetta “proposte serie” secondo le parole ...L'avvertimento del vice segretario del Consiglio di Sicurezza russo, Venediktov: la Russia è favorevole ad una soluzione diplomatica per il conflitto ...