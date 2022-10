Papa Francesco | “Dimenticare le guerre è peccato”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Città del Vaticano – “Ledimenticate sono uncosì”. A dirlo èdurante l’incontro con i redattori di Mondo e Missione, il giornale del Pime, ricevuti nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico. “Vorrei sottolineare ledimenticate: oggi tutti siamo preoccupati ed è buono che lo sia con una guerra qui in Europa, alla porta dell’Europa, ma da anni che ci sono”, “pensate allo Yemen, pensate al Myamar, pensate all’Africa. Ma queste non entrano” nell’opinione pubblica “perché non sono dell’Europa colta. Per il giornale dei missionari, “la sfida diventa ancora oggi andare proprio lì per far conoscere la bellezza e la ricchezza delle differenze, ma anche le tante storture e ingiustizie di società sempre più interconnesse ...