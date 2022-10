Marta Flavi ieri e oggi La storia e le sue lezioni di vita

Leggi su dilei

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Chiunque sia cresciuto a pane e programmi televisivi a sfondo sentimentale, non può non ricordare lei, la presentatrice del celebre talk show Agenzia Matrimoniale. Negli studi televisivi di Canale 5, e poi di Rete 4, a partire dal 16 gennaio del 1989, migliaia di cuori solitari alla ricerca dell’anima gemella si sono incontrati davanti alle telecamere. Un format, quello condotto da, che ha visto nascere più di 500 coppie, alcune delle quali sono anche convolate a nozze. Lo stesso format che ricorda un altro celebre programma ancora in onda, seppur ampiamente rivisitato. E in effetti, lo scopo diera simile a quello di Maria De Filippi: dare una speranza a tutte le persone che credono ancora nell’amore. E non è stato, questo obiettivo, l’unica cosa “condivisa” dalle due ...