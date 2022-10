Il “fascismo naturale” dei carnefici di “Striscia la notizia” fa più paura di Meloni

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 13 ottobre 2022) La prima cosa che ho visto stamattina sono state le condoglianze di Salvini alla “Signora in giallo”: “Unica e geniale Jessica Fletcher, non te ne scappava uno di delinquente, ci mancherai!” (voleva candidarla al ministero dell’Interno?). La seconda cosa in cui mi sono imbattuto è stata una serie di video su TikTok in cui alcune borseggiatrici della metropolitana di Milano vengono scoperte, inseguite ed esposte agli insulti dei passeggeri. C’è proprio una categoria specifica, e i video sono decine e decine ricercabili grazie ad hashtag come #ladre #borsegiatrici (sic) #ladremetromilano #rommetro. Alcuni sono filmati delle “Iene” o di “la”, quindi dei format televisivi originali che hanno ispirato e addestrato queste ronde spontanee di giustizieri del telefonino. In un video, per esempio, appare Valerio Staffelli alla stazione Cadorna ...