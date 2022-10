Fauna selvatica | in 50 anni popolazioni crollate del 69%

(Di giovedì 13 ottobre 2022) (Adnkronos) – Dal 1970 ledi mammiferi, uccelli, anfibi, rettili e pesci in tutto il mondo hanno subito un calo medio devastante: ledimonitorate dal Living Planet Report (Lpr) 2022, il rapporto biennale sulla salute del pianeta, che il Wwf lancia oggi a livello globale, sono calate in media del 69%. Il report evidenzia le “drammatiche prospettive dello stato di salute della natura e lancia un appello urgente ai governi, alle imprese e all’opinione pubblica: serve subito un’azione di trasformazione per invertire la drammatica perdita di biodiversità che, insieme all’emergenza del cambiamento climatico indotto dall’uomo, minaccia il benessere delle generazioni attuali e future”. Con il suo bacino di dati, che comprende quasi 32.000di 5.230 specie ...

