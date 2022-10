Dove è conservato il più antico affresco che ritrae un inedito San Francesco?

(Di giovedì 13 ottobre 2022) L’immagine del Santo poverello di Assisi che lo rappresenta in un modo del tutto particolare viene custodita “gelosamente” in un luogo sconosciuto ai più. È l’immagine più antica che lo rappresenta. Ma è davvero lui esi trova? L’immagine più antica e inedita di SanIl poverello di Assisi raffigurato senza l’aureola, segno L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Cronache Maceratesi

... molto più bassa di quella effettiva e, di fatto, i superstiti non sapevanosi trovavano. ...che decisero di nutrirsi con la carne di alcuni dei cadaveri che neve e ghiaccio avevano. La ...... canzoni per Milva ) e un decennio nel teatro liricosi è divisa tra palcoscenico e scrittura ... Più delle altre feste di pellegrinaggio, Sukkot haun carattere agricolo ed è chiamata ... "De Sidera", tour astronomico nei luoghi della cultura: visite guidate, concerti e arte La Costa degli Etruschi in Toscana, le spiagge più belle da visitare e che cosa vedere: dal golfo di Baratti ai borghi di Populonia e Suvereto, dove andare.Le colline intorno a Frosinone sono un viaggio nel tempo e nella storia dei borghi della Ciociaria, da Alatri ad Anagni, da Cassino a Fiuggi.