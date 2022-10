Digiuno intermittente | una dieta intelligente o una moda del momento?

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Secondo uno studio recentemente condotto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in occasione del World Obesity Day 2021, ben il 50% degli adulti e il 30% dei bambini su scala mondiale sono sovrappeso. A livello nazionale, invece, gli individui che sforano il limite del normopeso sono il 35,5%, ovvero una persona su dieci. Di questi, ben 5 milioni sono classificati come obesi patologici. Sarà forse laad aiutare il nostro pianeta a tornare in forma? È oramai innegabile: nell’era moderna, lo stato di sovrappeso ha raggiunto livelli epidemici e le motivazioni possono essere le più svariate: l’incremento degli impieghi da ufficio negli ultimi 50 anni, gli stili di vita particolarmente sedentari, causati da un aumento del numero di autovetture pro capite, così come il diffondersi di condizioni depressive, che possono spesso ...

Il regimemi ha molto aiutato ", ha dichiarato a Men's Health, spiegando che al regime16:8 (16 ore die 8 di alimentazione) abbina un rigido allenamento. La nuova ...Cosa succede al corpo quando si digiuna Ilè il sistema più indicato per chi vuole perdere peso rapidamente. Infatti, in assenza di cibo si innesca un meccanismo in cui l'...Dalla dieta vegana a fegato e cipolle per pranzo. Dopo anni vissuti in morigeratezza, da strenuo sostenitore del regime alimentare plant-based più rigoroso, quello completamente privo di derivati dal ...Da 102 a 91 chili: questo imprenditore di Dubai ha cambiato corpo e vita imparando a mangiare sano, sempre alla stessa ora e eliminando milkshake e caffeina. Una formula vincente Lo abbiamo chiesto a ...