(Di giovedì 13 ottobre 2022) Gli eventi datati 13Entrò nella storia del Diavolo per avergli regalato un titolo dopo quarantaquattro anni e per esser stato il tecnico della prima coccarda tricolore. Il 132002 se ne andava Arturo Silvestri, cinque stagioni da calciatore con il Milan, campione d'Italia nelle annate 1950-'51 e 1954-'55. I 'Casciavit'' lo prelevarono dal Modena, con il quale esordì in Serie A il 14 settembre 1947. Nel massimo campionato 229 presenze e otto reti, lo stesso numero di realizzazioni nel torneo cadetto in 50 presente. Vi era lui sulla panchina rossonera il 14 giugno 1967, giorno della prima Coppa Italia della storia milanista.