Ucraina | Giachetti Iv | ' domani a sit in davanti a ambasciata russa'

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Una richiesta di pace astratta non ha molto senso. Tutti vogliamo la pace ma non si può prescindere dal denunciare chiaramente chi è l'aggressore e chi è la vittima e che chi sta aggredendo deve smettere di farlo". Così Robertodi Iv. "È questa la ragione - prosegue - per la quale ho deciso di andare oggi pomeriggio a portare dei fiori all'come cordoglio e solidarietà con tutti i civili che in questi giorni sono morti sotto i bombardamenti russi.sarò alla manifestazione sotto l'per chiedere che Putin interrompa l'invasione dell'e, a questo punto e con questi chiarimenti, a novembre andrò alla manifestazione per la pace lanciata da alcune associazioni".

