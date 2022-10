Maccabi Haifa - Juve 2 - 0 | video gol e highlights

...Indipendentemente dal futuro in panchina del tecnico livornese - al momento confermato al timone dal presidente Agnelli nonostante la nuova figuraccia in Champions League sul campo del...La Juventus crolla clamorosamente contro ile complica il suo percorso in Champions League . Ecco gli highlights e tutti i gol della sfida terminata 2 - ...Le immagini salienti e tutti le reti della clamorosa sconfitta dei bianconeri in Champions League La Juventus crolla clamorosamente contro il Maccabi Haifa e complica il suo percorso in Champions Leag ...Mario Sconcerti, sulle colonne del Corriere della Sera, ha espresso la sua opinione sulla Juventus dopo il 2-0 con cui è rimasta sconfitta in casa del Maccabi Haifa ...