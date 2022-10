Live Napoli-Ajax 2-0 Kvara super | Raspadori raddoppia!

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) A una settimana dalla grande impresa di Amsterdam, albasta un punto per festeggiare il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. L', dal canto suo, ha a disposizione solo...

4' - GOOOOOOL DEL NAPOLIIII!!! Inizio perfetto degli azzurri che sbloccano subito il match! Il pallone arriva a Lozano sulla destra, il messicano si accentra e appoggia al limite per Zielinski. Uno-du ...LIVE – Il Napoli di Luciano Spalletti riceve l’Ajax allo stadio Maradona dopo il 6-1 dell’andata in Olanda. Per aggiornamenti premi F5 Ore 18:45 Partiti!!!!!!! Queste le formazioni ufficiali delle due ...