LIVE Giro del Veneto 2022 in DIRETTA | va via la fuga di quattro corridori

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEI MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA DALLE 13.40 12.47 Vantaggio che sale oltre il minuto. 12.43 Il gruppo sembra lasciare spazio ai. 12.39 Si muovono in: Ludovic Robeet (Bingoal), Andrea Pietrobon (Eolo Kometa), Matteo Vercher (Total Energies), Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior). 12.36 Cominciano gli scatti, come di consueto. 12.31 PARTITA UFFICIALMENTE LA CORSA! 12.29 112al via da Prato della Valle in quel di Padova. 12.26 A breve le squadre si incammineranno verso il chilometro 0. 12.23 Percorso semplice per i primi 80 chilometri, ma si comincerà a fare sul serio appena entrati nella provincia di Vicenza con gli strappi di Ca’ Lerna (1,8 km al 7,3%), Bocca d’Ansiesa (1,5 km al 5,8%) e ...

