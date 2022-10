Lazio | Sarri in conferenza | ”È ufficialmente recuperato”

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Alla vigilia del match-Sturm Graz, valido per la UEFA Europa League, l’allenatore dellaMauriziosi è espresso così instampa: “La partita di andata ci ha detto che domani affronteremo una squadra con grandi numeri a livello fisico. Lo Sturm Graz è una formazione con una buona organizzazione tattica e con qualche giocatore di buon livello. Guardiamo alla sostanza e non al nome. A Firenze abbiamo disputato una buona partita dal punto di vista tecnico, ma non tattico. Siamo stati troppo bassi e abbiamo sofferto. La parola turn over non mi piace, è una fissazione italiana. Ovviamente, il nostro dispendio di energie mentali e nervose è maggiore rispetto ad altri campionati. Giocheremo tre partite in sei giorni, l’unico momento per preparare la gara di domani sarà domani mattina e questo ...