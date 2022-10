Infortunio Lukaku | ancora in dubbio per la prossima giornata | le ultime

...altro, un altro fastidio a livello muscolare. Lo rivela Calciomercato.com , che scrive che era tutto pronto, che l'Inter stava già preparando il rientro sui canali social ma che......Come si era detto, erano minime le speranze di averee Correa disponibili per Barcellona - Inter e così è stato. L'ultimo allenamento ad Appiano Gentile prima della trasferta spagnola non ha cambiato le carte in tavola e i due attaccanti, al ...Come accennato dunque, pare ci sia stato un nuovo infortunio per Romelu Lukaku. Sembrava tutto pronto per il rientro sul terreno di gioco in una gara ufficiale, atteso per la partita di domenica ...Lukaku, nuovo infortunio Le ultime Era tutto pronto per il ritorno in campo di Lukaku, ma l'Inter dovrà aspettarlo ancora un po' come tutti i suoi fantallenatori. L'attaccante belga, stando alle ulti ...