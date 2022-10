(Di mercoledì 12 ottobre 2022)ha detto la sua dopo la sconfitta dei bianconeri di ieri sera in Champions League contro il Maccabi Haifa Giovanniha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss dopo la sconfitta di ieri sera dellain Champions League contro il Maccabi Haifa. Di seguito riportiamo le sue parole. PAROLE – «Considero Allegri un grande allenatore, continuo a sostenere che lasia unae mi meraviglio come si possa pensare che i bianconeri possano lottare per lo scudetto. Non credo che Allegri si dimetta, il mercato dellaè stato sbagliato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

Il girone C è un campionato, ma rispetto all'anno scorso, oltre ad aver allestito una squadra ... Arrivò, e con lui non sono andato molto d'accordo. Lui ha una visione tutta sua del calcio, ...... campani, e lucani era stata 'precettata ', come al solito, per svolgere il lavoro più; una ... A riprova di ciò, ad Allegri giunge subito la chiamata di Giovanni, il quale era stato a sua ... Galeone duro: «La Juventus è una squadra scarsa. Per lo scudetto…»