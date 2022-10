(Di mercoledì 12 ottobre 2022) È successo di tutto la scorsa notte a Napoli. Già nel primo pomeriggio spuntavano le prime voci su un tifoso olandese rimasto ferito, poi, la conferma nella notte. Una furia ingiustificata quelli degli Ultras azzurri, dapprima protagonisti di un’aggressione nel Centro Storico (dove un tifoso e rimasto ferito da arma da taglio), poi di una scorribanda notturna che ha portato ad una vera e propria rissa da strada fra bottiglie di vetro e spranghe. Episodi che non andrebbero mai raccontati alla vigilia di una partita di calcio, spiacevoli ed ingiustificabili. Dispiace che ad essere protagonisti dell’accaduto siano i supporters azzurri. FOTO: Getty – Tifosi azzurri Immagini, quelle della giornata di ieri, che hanno fatto ben presto il giro del web e capolino in Olanda. Dal portale olandese AD arrivano infatti le prime parole di disprezzo, dopo gli avvertimenti dei giorni scorsi da ...

Dall'Olanda dure accuse ai napoletani: "Confermano la loro reputazione da aggressori"