Clarissa Selassié si espone su un gieffino del GFVip 7 | “Lo trovo molto genuino” FOTO

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)risponde alle domande dei fan e sianche su un giovane concorrente del Grande Fratello Vip: ecco cosa è emerso dalle sue parolelo scorso anno ha partecipato come concorrente ufficiale al Grande Fratello Vip insieme alle sorelle Lulù e Jessica. Le tre giovani princess sono riuscite a folgorare il cuore degli italiani con la loro dolcezza e semplicità., Lulù e Jessica sono tutt’ora amatissime e seguitissime da intere generazioni, i fan dellele supportano e sostengono in ogni avventura giorno dopo giorno. Dopo la partecipazione al noto reality show di Canale 5, le tre giovani princess non si sono mai più fermate lavorando senza sosta su nuovi ed importanti progetti.poche settimane fa ...