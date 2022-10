Barbara d’Urso su Pamela Prati | “Arrabbiatissima con me | mi trattò malissimo”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) A due anni dalla fine della prima stagione diful, lunedì sera Alfonso Signorini ha riaperto il caso al Grande Fratello Vip.ha svelato nuovi dettagli choc sulla vicenda: un infarto di Mark, il padre biologico mafioso dello sposo fantasma, dei pericolosi hacker e anche alcune chat inedite. Il Mark Caltagirone Gate però è tornato anche nelle ‘giuste sedi’ e ieriha riportato le nuove rivelazioni di Pam anche a Pomeriggio 5. Carmelita ha anche parlato di quello che è successo nel backstage di Domenica Live dopo l’intervista fatta a5 anni fa. “Biccy ha ricordato che proprio la prima volta che ha parlato di matrimonio e figli in tv è stata da me a Domenica Live nel 2018. E in quell’intervista, durante la pubblicità io ero dietro le quinte a ...