?? – Kylian Mbappé vuole lasciare il PSG a gennaio!

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) 2022-10-11 16:14:12 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta L’Équipe: A poche ore dall’importante partita di Champions League al Parc des Princes contro il Benfica (21, a seguire in diretta con telecronaca), il PSG avrebbe fatto bene senza la notizia:il club a gennaio, come annunciato questo martedì mattina Segno, e ha comunicato la sua decisione ai leader parigini. Contattato, l’entourage di Nasser al-Khelaïfi indica che il giocatore non se ne andrà. Nei giorni scorsi il campione del mondo aveva espresso ancora una volta la sua insoddisfazione per il suo ruolo a terra. A differenza della Francia, dove ha stimato di avere il 22 settembre “molta più libertà”l’attaccante non si accontenta di doverlo fare “girare al PSG. ...