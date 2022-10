Sport e Disabilità | all’Università Link una giornata per l’inclusione sociale

(Di martedì 11 ottobre 2022) (Adnkronos) – Giovedì 13 ottobre l’evento promosso con la Fondazione Cristiano Tosi e il patrocinio del CONI Roma, 11 ottobre 2022. Un panel di discussione e confronto sui risultati raggiunti e sui progetti in corso di attuazione per avvalorare la relazione tracome uno dei fattori determinanti per la promozione deldelle persone con. È questo il principio ispiratore del Convegno “– Esperienze a confronto”, che si svolgerà a Roma giovedì 13 ottobre, a partire dalle ore 10.00, presso l’Università degli Studi. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Cristiano Tosi e de sostenuta da Banco BPM, ha ricevuto il patrocinio del CIP ...

Adnkronos

