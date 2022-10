Razzi a Rtl 102 5 News | “Sia fatta chiarezza Mi hanno invitato a Malta e ho ricevuto questa onorificenza”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 11 ottobre 2022) MILANO – L’ex senatore di Forza Italia Antonioè stato ospite oggi pomeriggio a Rtl 102.5per rispondere all’Ordine diche in una nota ha detto: “Antonionon è un nostro cavaliere”. Ecco cosa ha dichiarato: “Milì da, io sono andato e hosenza spese, non ho pagato niente. Midato una pergamena”. Pergamena che ha mostrato anche in radiovisione. “Miscritto dicendomi che sono varie associazioni a scopo di lucro. Io sono stato, non ho pagato niente”. Come è stato contattato? “Mi ha chiamato l’organizzatore e mi ha mandato tutto, non solo a me ma anche a mia ...