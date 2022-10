Osimo Ancona | donna ammazzata di botte in casa | fermato il marito

...dei carabinieri di, dove è pure andato in escandescenza, tanto che è dovuta intervenire un'ambulanza. Ed ha continuato a respingere ogni accusa anche davanti al sostituto procuratore di...commenta A Padiglione di, in provincia di, una 41enne, Ilaria Maiorano, è stata trovata morta in casa in un casolare di campagna. La donna , al culmine di un litigio, sarebbe stata massacrata di botte dal marito, ...È accusato di omicidio volontario aggravato Tarik El Gheddassi, 40 anni: secondo gli inquirenti sarebbe stato lui a uccidere la moglie, Ilaria ...Omicidio volontario aggravato, lite per gelosia e colluttazione. La vittima una donna di 41 anni, madre di due bimbe. Lui: è caduta (ANSA) ...