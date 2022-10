Orietta Berti non crede a Pamela e la fa infuriare | “Insensibile! Sono vittima di truffatrici”

(Di martedì 11 ottobre 2022) Nelle prime sei puntate del GF Vipsi è limitata a raccontare aneddoti sulla sua vita e poco altro, ma ieri sera finalmente si è resa protagonista di una dinamica.Prati ha raccontato nuovi dettagli choc gold su Pratiful e l’opinionista ha detto chiaramente di nonrle. “Questa storia è sconvolgente perché la realtà supera di gran lunga la fantasia. Ma la cosa più sconcertante è chenon è una bambina. In più vive in un ambiente come il nostro che è pieno di trabocchetti e gente cattiva e che ti vuole a terra. Un’ingenuità mai vista ha avuto. Il mio cuore può dirti di sì. Poistati coinvolti dei bambini malati cose da non fare mai. Il mio cuore ti dice di sì che sei stata travolta. Però anche Alfonso Signorini ti aveva avvisata che era tutto finto. ...

Come sempre al timone del reality Alfonso Signorini, e con lui le due opinioniste Sonia Bruganelli e. Dalla postazione social, attenta e puntuale come in tutti gli appuntamenti del Gf ...... Patrizia Rossetti vs Pamela Prati Al via la settima puntata del Grande Fratello Vip 2022 , il reality show condotto da Alfonso Signorini con le opinionistee Sonia Bruganelli. Una ...Tutto il meglio e il peggio della puntata di stasera del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ...Stiamo entrando nel vivo del nuovo Gf Vip 2022. La nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, con Orietta Berti e Sonia Brunagelli come opinioniste e Giulia Salemi dedita a leggere ...