Le Iene | anticipazioni 11 ottobre 2022 | servizi e scherzi di stasera

(Di martedì 11 ottobre 2022) Dopo il debutto e il successo della scorsa settimana, tutto pronto per la seconda puntata de Le, il programma di Italia 1 condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammuccari. Con loro, sul palco, anche due giovani comici: Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Giulia Salemi e il messaggio alle donne iraniane oggi a LeQuesta sera, protagonista di uno de Lesarà Giulia Salemi, figlia di una donna di Teheran che nel 1978 è scappata dal suo paese. L’influencer manderà un messaggio alle donne iraniane nella loro lingua e racconterà così la grande mobilitazione e il sostegno dell’Italia. Tante, infatti, le donne che hanno risposto all’appello di Nina Palmieri e si sono tagliate una ciocca di capelli in segno di solidarietà. La risposta di Saverio Raimondo E ancora, Saverio Raimondo risponderà alla polemica, che ...

Tra poche ore inizierà una nuova puntata del Grande Fratello Vip . In base allenon mancheranno i colpi di scena che terranno incollati i telespettatori al ... 'Capricciose e' La ......( qui le) Tv Talk, l'attrice difende il collega Saverio Raimondo dopo la bufera: 'Gli è successa una grande fortuna' Martina Catuzzi in radio ha lavorato anche con il comico de Le,...Le Iene servizi Cassano Napoli anticipazioni 11 ottobre, le dichiarazioni degli ex calciatori azzurri al programma di Italia 1.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...