Lazio | Sarri | “Immobile va oltre i numeri”

(Di martedì 11 ottobre 2022)- La Lazio è subito tornata a lavoro a Formello, dopo la grande vittoria di ieri sera per 4-0, ai danni della Fiorentina. L'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita della vittoria contro la Fiorentina. Ha parlato della grande gara dei suoi, elogiando anche Ciro. Ecco di seguito, le parole del tecnico Biancoceleste: Su Vecino: "Regista? Oggi era una necessità. Cataldi non ce l'ha fatta per un disturbo di questa notte. Marcos Antonio non fa 90 minuti da gennaio. Era impensabile andarei 60/65. Avevo già parlato con Vecino e Luis e gli avevo detto che uno dei due avrebbe fatto il play. Essendo in vantaggio ho preferito quello fisico. Vecino è uno che sprizza energia e la trasmette ai compagni,

Libero Milinkovic - Savic in libera. Quest'anno Sarri sta raccogliendo i frutti di un anno passato a spiegare ai suoi uomini e a Sergej che senza gioco di squadra non si va da nessuna parte. Si comincia con lo spartito fin troppo chiaro, la Fiorentina prende in mano la partita, la Lazio si raccoglie davanti a Provedel in attesa di tempi migliori. La banda di Sarri soffre i cambi di campo. Per anni il serbo della Lazio era stato considerato meno del suo valore. Con Sarri è tornato a essere quel giocatore per il quale avevano offerto 110 milioni, o almeno così aveva detto Lotito. Nel corso delle interviste nel post gara, Maurizio Sarri si è lasciato andare raccontando una confidenza fatta in settimana a Massimo Maestrelli. Un gesto inaspettato ma molto apprezzato