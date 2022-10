GF Vip 7 | durissimo scontro tra Pamela e Sonia | “Mark Caltagirone? Sei andata in tv per guadagnarci”

Leggi su newstv

(Di martedì 11 ottobre 2022) Come annunciato da Alfonso Signorini giorni prima dell’inizio del Grande Fratello Vip 7,Prati ha parlato per la prima volta dopo mesi del caso. Ecco che cosa ha detto. Nel 2019 – sembra una vita “televisiva” fa – non si parlava d’altro:Prati, dopo aver raccontato per mesi di una storia d’amore con un imprenditore di nome, veniva messa all’angolo e sbugiardata. La showgirl, storico volto de Il Bagaglino, si era inventata tutto e, l’uomo in questione, nemmeno esisteva. Ma poi, a sua volta, ha iniziato ad accusare le sue ex manager – e anche alcuni programmi tv, ma ne parleremo più avanti – di averla ingannata. Nella serata di ieri, nel corso dell’appuntamento settimanale serale, si è dunque affrontato di nuovo il discorso. Ma le parole di ...