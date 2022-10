Fmi abbassa le previsioni per il 2023 | Il peggio deve venire

...2%, mentre la nostra previsione per il 2023 sial 2,7%, 0,2 punti in meno rispetto alla ... Lo ha affermato il capo economista del, Pierre - Olivier Gourinchasnell'introduzione del World ......2%, quella stimata per il 2023 subisce l'ennesimo taglio, che laal 2,7%, rispetto al 2,9% ... Come anticipato nei giorni scorsi dalla direttrice generale dell', Kristalina Georgieva, tra la ...Il Fondo monetario rivede però al ribasso quelle del 2023. Il Fmi nel suo World economic Outlook rivede al rialzo le stime dell’Italia per il 2022 dello 0,2%, portandole al 3,2%, ma rivede… Leggi ...L'Fmi lancia l'allarme per l'economia mondiale nel suo report ... La stima per quest'anno è stata migliorata, dello 0,4 per cento, mentre quella per il prossimo è stata abbassata dello 0,1 per cento.