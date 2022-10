Femmincidio | 41enne massacrata di botte e uccisa dal marito a Osimo

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 11 ottobre 2022) Una donna di 41 anni, Ilaria Maiorano, è stataquesta mattina nella sua casa in via Montefanese a, in provincia di Ancona. Sul caso indagano i carabinieri di. Stando a una prima ricostruzione, la donna, italiana, sarebbe stata trovata morta nell’abitazione. Lasarebbe statadial culmine di un litigio dal, El Gheddassi Tarik, di origine marocchina. I due erano sposati con rito civile da dieci anni e hanno due figli. Adesso l’uomo è stato arrestato perché sospettato di omicidio volontario aggravato e si trova nella caserma osimana: non si sarebbe mai mosso da quella casa in quanto agli arresti domiciliari per reati di droga. I Carabinieri lo avrebbero arrestato proprio nell’abitazione e, al loro arrivo, l’uomo avrebbe ...