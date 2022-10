È in via Cantù | a pochi passi dal Duomo Ma non è l' ultima apertura in programma per la catena ispirata alla diva del cinema

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ieri, lunedì 10 ottobre, Sophia Loren ha inaugurato il secondo ristorante dellaa lei dedicata. Dopo l’dello scorso anno a Firenze, il Sophia Loren Restaurant – Original Italian Food è ora aperto al pubblico anche a Milano. Più precisamente in via Cesare3, adal. Sophia Loren all’inaugurazione del suo Sophia Loren Restaurant, il 10 ottobre 2022 a Milano. Credit: Pietro D’Aprano/Getty Images Leggi anche › Riaprono i ristoranti: e a Firenze inaugura quello dedicato a Sophia Loren Una cena con Sophia Loren All’inaugurazione di questo nuovo ristorante, la stessa icona delha partecipato a una cena esclusiva insieme ad ...

Il ristorante Sophia Loren ha aperto lo scorso Giugno nella capoluogo lombardo, ine il proprietario è Luciano Cimmino, imprenditore napoletano di moda e presidente della Pianoforte Holding che riunisce brand come Yamamay, Carpisa e Jaked. L'attrice Sophia Loren è stata ...La celebre attrice italiana Sophia Loren è arrivata a Milano per uno speciale red carpet allestito nel ristorante che porta il suo nome, in, nel cuore del capoluogo lombardo. A causa dell'entrata del ristorante che è allestita vicino alla fermata del tram, l'autovettura della diva ha dovuto compiere una manovra inedita salendo ...