Dortmund | Bellingham e una Champions da record

DIRETTA BORUSSIASIVIGLIA (RISULTATO LIVE 1 - 1): PARI DIÈ di nuovo parità tra Borussiae Siviglia con le due squadre che rientrano negli spogliatoi per l'intervallo sul punteggio di 1 - 1 . Il gol di Nianzou provoca la reazione dei ...... 18'pt Nianzou (S) Ammonizioni: Recupero: Formazioni ufficiali di Borussia- Siviglia BORUSSIA(4 - 2 - 3 - 1): Kobel; Meunier, Süle, Hummels, Rothe; Salih Özcan,; ... Borussia Dortmund: Sule garantisce per Bellingham VIDEO | Mercato Diretta Borussia Dortmund Siviglia streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la Champions League.