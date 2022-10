Cingolani rassicura | “Sul gas messo il Paese in sicurezza | passeremo un inverno tranquillo”

(Di martedì 11 ottobre 2022) “Dovremmo fare un”: il ministro della Transizione ecologica, Robertotutti sulle forniture di gas all’Italia e sulla capacità del sistemadi reggere di fronte all’imminente abbassamento delle temperature: “Gli stoccaggi sono pieni. Avremo problemi sui prezzi, ma se il 20 si conclude bene sul price cap, avremo risolto la situazione”. “Purtroppo – ha dichiarato al webinar di Rcs Academy «Repower Eu verso l’Unione Energetica» – non toglieremo la sofferenza a famiglie e imprese. Il price cap l’avevamo proposto mesi fa. La Commissione europea è stata lenta, poi ha accelerato. Speriamo anche che la guerra finisca”. Gli stoccaggi di gas in Italia sono sopra il 90%, una quota che permette di mettere inla stagione che sta per venire. Il ...

A confermare le dichiarazioni di, ci pensa anche il presidente di Eni, Andrea De Scalzi, che traccia il resoconto sulle nuove forniture italiani dopo l'indipendenza da quelle russe: "Il gas ...Io sono stato chiaro: la nave resterà lì 3 anni, poi la sposteremo in un sito non invasivo", ha aggiuntoal webinar. 11 ottobre 2022Il ministro Cingolani: "L'assurdo è che il gas c'è, ma il prezzo è aumentato. Non stiamo pagando una reale mancanza di gas".