Ascolti di Sopravvissuti su Rai 1

Su Rai1, infatti, la fiction '' con Lino Guanciale ha ottenuto nel complesso 2.752.000 ... Chiudono glidel prime time La7 con il film 'True Lies', che ha ottenuto 468.000 ..., calo di. I primi due episodi, andati in onda in prima serata su Rai 1 lo scorso 3 ottobre, si erano rivelati quasi un flop . Ma si è giustificata l'accoglienza tiepida col ...La fiction su Rai1 ha raggiunto il 15,1% e 2,753 milioni di contatti, mentre il reality show su Canale5 ha fatto registrare il 20,9% e 2,730 milioni di spettatori, la settimana scorsa Rai1,con ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...