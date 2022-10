La Gazzetta dello Sport

Lesione del tendine dell'adduttore lungo della coscia sinistra. Gli esami strumentali effettuati stamane hanno evidenziato dunque uno stiramento per Amirche avrà bisogno di almeno tre settimane per recuperare. E dunque il centrale difensivo kosovaro salterà almeno 6 partite fra campionato e Champions. Per sostituirlo Spalletti potrà ... Ahi Rrahmani: è stiramento. Almeno tre settimane di stop