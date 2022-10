Un’educazione gattofila | Stephen King e la polistrumentista Francesca Michielin

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 10 ottobre 2022) A Milano non ci sono gatti. No, attenzione, non intendo che non ci sono gatti nella città di Milano, le case dei milanesi sono piene di gatti, gatti ovunque, come cani ovunque, ma mentre i cani li vedi anche in giro, e se non li vedi vedi le loro cagate lasciate incivilmente in giro, a intervallarsi con le pisciate che i balordi lasciano in giro di notte, le macchie scure a bruciare i marciapiedi, di gatti in giro non se ne vedono proprio. Può capitare di vederne in certi locali cool, quelli dove puoi andare col tuo gatto o dove puoi andare e trovi già lì dei gatti che si aggirano tra tavoli e poltroncine, i cat bar, o può capitare di vederne in giro, rari, al guinzaglio o chiusi dentro amene gabbiette che gabbiette poi non sono, più scatole soffici con grate e molto alla moda, ma in giro niente. Almeno non nelle zone centrali e semicentrali, alle ultime elezioni ho votato anche non ...