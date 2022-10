Successo in campo e in tavola | edizione memorabile per il Galà dello Spinato

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Gandino. Una sestapienamente riuscita per un appuntamento ormai irrinunciabile. Ospiti d’eccezione e commensali soddisfatti per ildi Gandino, che domenica 9 ottobre ha chiuso la sua prima fase e che ora si allarga al ricco calendario di aperitivi, pranzi e cene a tema in bar e ristoranti di Gandino, Leffe, Casnigo, Cazzano Sant’Andrea e Peia (calendario completo su www.mais-.com). Il fine settimana conclusivo è stato caratterizzato innanzitutto alle attività dedicate ai ragazzi, con la la raccolta indelle pannocchie in località Cà Parecia e la successiva scartocciatura sulla piazza del municipio, animata dal gruppo Backyard Noise ed arricchita da merenda a tema, attività didattiche (bellissimi i lavori realizzati dagli alunni delle classi ...

