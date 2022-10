Stromboli | si teme l’eruzione | diramata l’allerta arancione

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Il vulcanotorna a far rumore. Una nuova eruzione ha fatto scattarenelle Isole Eolie con l’invito alla popolazione locale a non uscire di casa .è iniziata la mattina di domenica 9 ottobre, intorno alle ore 7, quando l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha comunicato la fuoriuscita di flusso piroclastico dall’aerea craterica Nord del vulcano. Al flusso piroclastico iniziale hanno fatto poi séguito altri piccoli flussi piroclastici che hanno raggiunto il mare. La colata di materiale magmatico e gas ad alte temperature ha raggiunto diverse volte il mare, generando un crollo parziale della terrazza craterica seguito poi da un importante trabocco di lava. Al momento persistono condizioni di instabilità alta nell’area craterica. Il Dipartimento della Protezione ...

