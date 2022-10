ilGiornale.it

... è ora schiacciato in una morsa che è doppia e che non ha intenzione, da una parte e dall'altra, di arrestare la suasull'opposizione. Per ora al Nazareno continuano a sfogliare la rosa dei ......non ha un esponente di livello adeguato non c'è alcun problema ad affidare a un tecnico'... Resta dunque l'di Salvini per il ruolo da Ministro dell'Interno , anche se nel totoministri di queste ... Quell'"opa" sull'opposizione che stringe a tenaglia il Pd Terzo Polo e M5s ora si contendono il vuoto dei dem che ammettono: "O si rifonda il partito o è il declino" Il disimpegno del Pd, che è concentrato sullo scontro interno e che de facto è privo di una ...Sembra incredibile, ma la storia in qualche modo si ripete con la sostanziale opa appena lanciata da Conte sul Pd reclamando le dimissioni di Enrico Letta ...