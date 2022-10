Mutui | la ricerca dei finanziamenti per la casa passa per il web

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Secondo l’ultimo rapporto annuale disponibile rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato, il 2021, nonostante tutti i problemi ad esso correlati, ha mostrato una interessante tendenza alla ripartenza del mercato, facendo registrare una crescita del numero di atti notarili relativi alla compravendita di immobili. In attesa dei dati relativi al 2022, è interessante notare come pandemia, guerra e inflazione non siano riusciti a fermare la ripresa del mercato immobiliare, in particolare quello riguardante le prime case. Di pari passo alla ripresa del mercato, cresce anche la richiesta di, i quali hanno fatto registrare un incremento pari al 13%. Sono in particolare ionline ad aver riscosso il maggior interesse, grazie soprattutto a un insieme di fattori che hanno permesso ai consumatori di riporre maggiore fiducia nel web. Secondo ...

MutuiOnline.it

