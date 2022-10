Lazio | Sarri | “Difeso bene e con umiltà | Immobile ragazzo speciale”

Leggi su sportface

(Di lunedì 10 ottobre 2022) “La Fiorentina ha avuto le palle per pareggiare la partita, se lo avessero fatto cambiava radicalmente la gara. Abbiamocon, era una gara post Europa per entrambe, per loro in svantaggio non era facile recuperare”. Lo ha detto a Sky il tecnico biancoceleste Maurizioal termine della sfida vinta 4-0 al “Franchi”. “Dalla difesa segnale buono, prima o poi i gol si prendono, ma è necessario avere una buona base – ha aggiunto il tecnico – Oggi eravamo troppo bassi e qualche situazioni in area si è creata. Guardando la classifica penso che siamo maratoneti al terzo chilometro, ne mancano quarantanove”. Per quanto riguarda l’impiego di Vecino, “in quel ruolo oggi era una necessità, Marcos Antonio i novanta minuti non li fa da gennaio, era impensabile portarlo oltre i 60/70. Avevo parlato sia con ...